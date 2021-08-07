В Госдепе США осудили ракетные обстрелы со стороны «Хезболлы»

Власти США осудили ракетные удары по Израилю со стороны ливанского шиитского движения «Хезболла» и призвали власти Ливана предотвратить подобные атаки.

Об этом заявил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

Он отметил, что подобные действия подвергают опасности израильтян и ливанцев и ставят под угрозу стабильность и суверенитет Ливана.

«США самым решительным образом осуждают ракетные обстрелы «Хезболлой» Израиля... Мы призываем правительство Ливана немедленно предотвратить подобные атаки и взять этот район (откуда ведутся обстрелы. — RT) под свой контроль», — говорится в публикации.

Вооружённая милиция шиитской партии «Хезболла» ранее взяла на себя ответственность за обстрел израильских позиций из Южного Ливана. По данным Армии обороны Израиля, со стороны Ливана было выпущено более десяти ракет.