В США продлили мораторий на выплаты по кредитам на обучение в вузах

Власти США до 31 января 2022 года продлили мораторий на выплаты по кредитам на обучение.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобразования США.

«Министерство полагает, что дополнительное время и точная дата окончания (действия моратория. — RT) позволят заёмщикам спланировать возобновление выплат и сократят риск просрочки платежей и невыполнения обязательств (по кредитам. — RT)», — говорится в заявлении ведомства.

По информации The Hill, мораторий на кредиты для студентов ввели в прошлом году в связи с пандемией и его действие истекало в сентябре 2021 года. В это время заёмщики могли не производить платежи по кредитам, проценты на остаток не начислялись.