В США продлили мораторий на выплаты по кредитам на обучение в вузах

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Власти США до 31 января 2022 года продлили мораторий на выплаты по кредитам на обучение.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобразования США.

«Министерство полагает, что дополнительное время и точная дата окончания (действия моратория. — RT) позволят заёмщикам спланировать возобновление выплат и сократят риск просрочки платежей и невыполнения обязательств (по кредитам. — RT)», — говорится в заявлении ведомства.

По информации The Hill, мораторий на кредиты для студентов ввели в прошлом году в связи с пандемией и его действие истекало в сентябре 2021 года. В это время заёмщики могли не производить платежи по кредитам, проценты на остаток не начислялись.

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