Путин назвал Австрию одним из ключевых партнёров России в Европе

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин назвал Австрию одним из ключевых партнёров России в Европе.
Путин назвал Австрию одним из ключевых партнёров России в Европе
  • РИА Новости

Об этом он заявил на церемонии запуска завода сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии. Предприятие входит в австрийскую группу компаний «Ласселсбергер».

«Эта страна — один из наших ключевых партнёров в Европе, к этому мы так и относимся, что подтверждает и участие её представителей — причём это было самое широкое представительство — в Петербургском экономическом форуме, и выступление на его пленарном заседании федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца», — сказал президент России.

В июне канцлер Австрии Себастьян Курц приветствовал итоги встречи Путина и президента США Джо Байдена, а также призвал Евросоюз налаживать отношения с Москвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить