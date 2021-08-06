Российский лидер Владимир Путин назвал Австрию одним из ключевых партнёров России в Европе.

Об этом он заявил на церемонии запуска завода сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии. Предприятие входит в австрийскую группу компаний «Ласселсбергер».

«Эта страна — один из наших ключевых партнёров в Европе, к этому мы так и относимся, что подтверждает и участие её представителей — причём это было самое широкое представительство — в Петербургском экономическом форуме, и выступление на его пленарном заседании федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца», — сказал президент России.

В июне канцлер Австрии Себастьян Курц приветствовал итоги встречи Путина и президента США Джо Байдена, а также призвал Евросоюз налаживать отношения с Москвой.