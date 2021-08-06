В Китае выявили два случая заболевания людей вирусом птичьего гриппа

В Китае зафиксировали два случая заболевания людей вирусом птичьего гриппа H5N6. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные органов здравоохранения Гонконга.

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РИА Новости

Отмечается, что вирусом заразилась 61-летняя женщина в городе Гуйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе, её госпитализировали в стабильном состоянии. Ещё один случай зафиксировали в городе Ибинь юго-западной провинции Сычуань, где заразилась 65-летняя пациентка. Врачи расценивают её состояние как критическое. В мае специалисты зафиксировали вспышку гриппа H5N8 среди диких птиц на юго-западе Китая.