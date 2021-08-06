Госдеп США не рекомендует американцам путешествовать в Россию

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Госдепартамент США оставил в силе опубликованные ранее рекомендации гражданам Соединённых Штатов воздержаться от поездок в Россию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление дипведомства.

«Госдепартамент продолжает советовать ... не путешествовать в Россию», — следует из заявления.

Вашингтон призывает граждан США «не путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню», якобы из-за имеющих там место «терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков», а также в Крым в связи с «оккупацией Россией украинской территории».

Ранее эксперт оценил перспективы развития космического туризма в России.

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