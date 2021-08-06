Блинкен заявил о попытках США урегулировать конфликт в Афганистане
«Я осудил продолжающиеся нападения талибов и гибель ни в чём не повинных афганцев», — написал он в своём Twitter-аккаунте.
Он также добавил, что Соединённые Штаты привержены «поиску справедливого и прочного политического урегулирования, которое положит конец войне в Афганистане».
Ранее Блинкен и президент Афганистана Ашраф Гани в ходе телефонного разговора осудили атаки со стороны радикального движения «Талибан»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.