Блинкен заявил о попытках США урегулировать конфликт в Афганистане

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Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен сообщил о попытках США урегулировать конфликт в Афганистане.

«Я осудил продолжающиеся нападения талибов и гибель ни в чём не повинных афганцев», — написал он в своём Twitter-аккаунте.

Он также добавил, что Соединённые Штаты привержены «поиску справедливого и прочного политического урегулирования, которое положит конец войне в Афганистане».

Ранее Блинкен и президент Афганистана Ашраф Гани в ходе телефонного разговора осудили атаки со стороны радикального движения «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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