Посол России высказался о сроках начала производства «Спутника V» в Египте

Посол России в Египте Георгий Борисенко высказался о сроках начала производства российской вакцины от коронавируса «Спутника V» в Египте. Его заявление опубликовано на сайте дипмиссии.

«Стремимся к объединению усилий в противостоянии коронавирусу как новому глобальному вызову. Россия была первой страной, зарегистрировавшей вакцину против этой опасной инфекции», — рассказал посол.

Он сообщил, что «несколько партий препарата «Спутник V» уже доставлены в Египет, в том числе безвозмездно переданы министерствам обороны и военной промышленности, по делам молодежи и спорта для вакцинации египетских военнослужащих и спортсменов».

«Осенью ожидается запуск производства данного высокоэффективного средства в самом Каире путём предоставления необходимой технологии», — добавил дипломат.

В апреле президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили локализацию производства российских вакцин от коронавируса в республике.