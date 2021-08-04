В Бельгии 40 человек задержаны по делу о незаконном производстве сигарет
Таможенная служба Бельгии задержала 40 человек, причастных к нелегальному производству сигарет, в ходе рейдов изъято несколько миллионов единиц поддельной продукции.
- © Константин Чалабов
- РИА Новости
Об этом пишет Associated Press.
Отмечается, что изъятые сигареты в основном предназначались для британского и французского рынков сбыта, так как акцизы там выше.
Минфин Бельгии назвал эту операцию «крупнейшей в истории таможенной службы».
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