В Бельгии 40 человек задержаны по делу о незаконном производстве сигарет

Таможенная служба Бельгии задержала 40 человек, причастных к нелегальному производству сигарет, в ходе рейдов изъято несколько миллионов единиц поддельной продукции.

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РИА Новости

Об этом пишет Associated Press. Отмечается, что изъятые сигареты в основном предназначались для британского и французского рынков сбыта, так как акцизы там выше. Минфин Бельгии назвал эту операцию «крупнейшей в истории таможенной службы».