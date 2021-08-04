Шестеро пострадавших в ДТП в Турции россиян остаются в больнице

Шестеро российских граждан, пострадавших в результате ДТП в Турции, остаются в больнице, им оказывают необходимую медпомощь.

Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

«Согласно последним данным, в больнице остаются шестеро пострадавших россиян, всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объёме», — цитирует сообщение ТАСС.

Состояние троих пациентов оценивается как тяжёлое, ещё один россиянин переведён из реанимации в общую палату.

Отмечается, что двум выписанным 3 августа туристам понадобилось дополнительное стационарное лечение.

В понедельник, 2 августа, автобус с туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде провинции Анталья. Погибли три человека.