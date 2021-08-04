В Республике Сербской положительно оценили отношения с Россией

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Сергей Белоус
Президент Республики Сербской (РС) Желька Цвиянович назвала Россию одним из крупнейших инвесторов в стране. Об этом она заявила в интервью RT.
В Республике Сербской положительно оценили отношения с Россией
  • Reuters

«Должна сказать, что в послевоенное время Россия стала одним из крупнейших инвесторов, вошла в процесс приватизации нашей нефтяной индустрии. Этот шаг много значил для Республики Сербской — как в финансовом плане, так и в плане модернизации самих нефтеперерабатывающих заводов», — сказала глава РС.

По её словам, у обеих сторон есть все возможности для углубления сотрудничества.

«Я вижу много возможностей для расширения нашего сотрудничества и убеждена, что для этого есть добрая воля с обеих сторон. Оно может углубляться во многих областях: в сфере инфраструктуры, транспортной системы, сельского и лесного хозяйств, и особенно — энергетики, где Республика Сербская может предложить огромные инвестиционные возможности», — заявила Желька Цвиянович.

Подробнее —в материале RT.

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