Вучич выразил соболезнования в связи со смертью сербского посла в России

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Президент Сербии Александар Вучич выразил соболезнования в связи со смертью сербского посла в России Мирослава Лазански.
Вучич выразил соболезнования в связи со смертью сербского посла в России
  • Reuters

«Выражаю самые глубокие соболезнования семье Мирослава Лазански и всем людям, которые искренне любили этого великого человека», — приводит ТАСС заявление Вучича.

Президент отметил, что «Сербия потеряла большого человека, своего посла в Российской Федерации, одного из лучших специалистов в геополитике, военной стратегии, выдающегося журналиста и публициста и прежде всего хорошего человека».

«Человека, который Сербию любил больше всего на свете. Спасибо ему за всё, что он сделал для нашей страны, вечная ему слава», — добавил он.

Отмечается, что Лазански, возглавлявший посольство в России с 2019 года, скончался в возрасте 70 лет. Он умер в своём доме в Белграде от сердечного приступа. 

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