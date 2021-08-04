Президент Сербии Александар Вучич выразил соболезнования в связи со смертью сербского посла в России Мирослава Лазански.

«Выражаю самые глубокие соболезнования семье Мирослава Лазански и всем людям, которые искренне любили этого великого человека», — приводит ТАСС заявление Вучича.

Президент отметил, что «Сербия потеряла большого человека, своего посла в Российской Федерации, одного из лучших специалистов в геополитике, военной стратегии, выдающегося журналиста и публициста и прежде всего хорошего человека».

«Человека, который Сербию любил больше всего на свете. Спасибо ему за всё, что он сделал для нашей страны, вечная ему слава», — добавил он.

Отмечается, что Лазански, возглавлявший посольство в России с 2019 года, скончался в возрасте 70 лет. Он умер в своём доме в Белграде от сердечного приступа.