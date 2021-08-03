Глава полиции Пентагона прокомментировал инцидент со стрельбой

Глава полиции Пентагона Вудро Кюссе заявил, что правоохранительные органы пока не установили мотивы стрелявшего возле здания министерства.

Он рассказал, что сотрудник полиции Пентагона был атакован на автобусной станции, произошла перестрелка, в результате которой «было несколько пострадавших».

«Инцидент завершён, место происшествия безопасно, продолжающейся угрозы нет», — приводит его слова ТАСС.

При этом он отказался подтверждать информацию о том, что в результате инцидента погиб полицейский, заявив, что не может «ставить под угрозу идущее расследование».

По его словам, считать произошедшее терактом «преждевременно», поскольку мотивы нападавшего неизвестны.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу у здания Пентагона в Вашингтоне мужчина был нейтрализован сотрудником охраны министерства.