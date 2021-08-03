Глава полиции Пентагона прокомментировал инцидент со стрельбой

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Глава полиции Пентагона Вудро Кюссе заявил, что правоохранительные органы пока не установили мотивы стрелявшего возле здания министерства.
Глава полиции Пентагона прокомментировал инцидент со стрельбой
  • © AFP

Он рассказал, что сотрудник полиции Пентагона был атакован на автобусной станции, произошла перестрелка, в результате которой «было несколько пострадавших».

«Инцидент завершён, место происшествия безопасно, продолжающейся угрозы нет», — приводит его слова ТАСС.

При этом он отказался подтверждать информацию о том, что в результате инцидента погиб полицейский, заявив, что не может «ставить под угрозу идущее расследование».

По его словам, считать произошедшее терактом «преждевременно», поскольку мотивы нападавшего неизвестны.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу у здания Пентагона в Вашингтоне мужчина был нейтрализован сотрудником охраны министерства.

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