Глава полиции Пентагона прокомментировал инцидент со стрельбой
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Он рассказал, что сотрудник полиции Пентагона был атакован на автобусной станции, произошла перестрелка, в результате которой «было несколько пострадавших».
«Инцидент завершён, место происшествия безопасно, продолжающейся угрозы нет», — приводит его слова ТАСС.
При этом он отказался подтверждать информацию о том, что в результате инцидента погиб полицейский, заявив, что не может «ставить под угрозу идущее расследование».
По его словам, считать произошедшее терактом «преждевременно», поскольку мотивы нападавшего неизвестны.
Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу у здания Пентагона в Вашингтоне мужчина был нейтрализован сотрудником охраны министерства.