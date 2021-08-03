Путин и президент Боливии обсудили борьбу с пандемией
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
«Обстоятельно рассмотрены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции с учётом договорённости о поставках в Боливию российской вакцины «Спутник V», — заявили в Кремле.
Также стороны выразили удовлетворение поступательным развитием связей России и Боливии во многих сферах, в том числе торгово-экономической, энергетической и гуманитарной.
В апреле сообщалось, что Боливия заинтересована в запуске производства на своей территории российской вакцины от коронавируса «Спутник V».