Путин и президент Боливии обсудили борьбу с пандемией

Президенты России и Боливии Владимир Путин и Луис Арсе обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 с учётом договорённости о поставках российской вакцины «Спутник V».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Обстоятельно рассмотрены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции с учётом договорённости о поставках в Боливию российской вакцины «Спутник V», — заявили в Кремле.

Также стороны выразили удовлетворение поступательным развитием связей России и Боливии во многих сферах, в том числе торгово-экономической, энергетической и гуманитарной.

В апреле сообщалось, что Боливия заинтересована в запуске производства на своей территории российской вакцины от коронавируса «Спутник V».