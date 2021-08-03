В Берлине более 60 полицейских получили травмы в ходе протестов

Короткая ссылка
Более 60 полицейских получили ранения в ходе протестов противников ковид-ограничений в Берлине, которые прошли в воскресенье, 1 августа.
В Берлине более 60 полицейских получили травмы в ходе протестов
  • Reuters

«Более 60 полицейских получили ранения, некоторые довольно серьёзные», — сообщает в пресс-релизе полиция Берлина.

В сообщении также отмечается, что в целом сотрудники правоохранительных служб задержали порядка 1000 человек.

На данный момент начаты 503 расследования, в том числе по подозрению в оказании сопротивления (59 случаев), нападении на сотрудников полиции (43 случая), а также за нарушения санитарных норм.

Ранее сообщалось о задержании около 600 человек в ходе акций протеста в Берлине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить