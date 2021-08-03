В Берлине более 60 полицейских получили травмы в ходе протестов

Более 60 полицейских получили ранения в ходе протестов противников ковид-ограничений в Берлине, которые прошли в воскресенье, 1 августа.

«Более 60 полицейских получили ранения, некоторые довольно серьёзные», — сообщает в пресс-релизе полиция Берлина.

В сообщении также отмечается, что в целом сотрудники правоохранительных служб задержали порядка 1000 человек.

На данный момент начаты 503 расследования, в том числе по подозрению в оказании сопротивления (59 случаев), нападении на сотрудников полиции (43 случая), а также за нарушения санитарных норм.

Ранее сообщалось о задержании около 600 человек в ходе акций протеста в Берлине.