В Берлине более 60 полицейских получили травмы в ходе протестов
- Reuters
«Более 60 полицейских получили ранения, некоторые довольно серьёзные», — сообщает в пресс-релизе полиция Берлина.
В сообщении также отмечается, что в целом сотрудники правоохранительных служб задержали порядка 1000 человек.
На данный момент начаты 503 расследования, в том числе по подозрению в оказании сопротивления (59 случаев), нападении на сотрудников полиции (43 случая), а также за нарушения санитарных норм.
Ранее сообщалось о задержании около 600 человек в ходе акций протеста в Берлине.