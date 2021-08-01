На Кубе зафиксировано почти 10 тысяч случаев коронавируса за сутки

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Министерство здравоохранения Кубы зафиксировало 9747 новых случаев инфицирования коронавирусом за последние 24 часа.
На Кубе зафиксировано почти 10 тысяч случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Как сообщает ТАСС — это самый высокий для республики суточный показатель с начала пандемии.

Всего в стране зарегистрировано 394 343 случая инфицирования.

За 24 часа на Кубе умерли 87 человек от последствий инфицирования коронавирусом, всего же в стране зарегистрировано 2845 летальных исходов. Выздоровели 348 487 пациентов.

Ранее сообщалось, что власти Кубы выдали разрешение на экстренное применение разработанной местными специалистами вакцины от коронавируса Abdala.

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