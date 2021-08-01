На Кубе зафиксировано почти 10 тысяч случаев коронавируса за сутки
- Reuters
Как сообщает ТАСС — это самый высокий для республики суточный показатель с начала пандемии.
Всего в стране зарегистрировано 394 343 случая инфицирования.
За 24 часа на Кубе умерли 87 человек от последствий инфицирования коронавирусом, всего же в стране зарегистрировано 2845 летальных исходов. Выздоровели 348 487 пациентов.
Ранее сообщалось, что власти Кубы выдали разрешение на экстренное применение разработанной местными специалистами вакцины от коронавируса Abdala.