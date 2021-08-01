Bild: представители ФРГ провели тайную встречу с талибами в Дохе
- Reuters
Об этом сообщает Bild со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, Германию на переговорах представлял спецуполномоченный по Афганистану и Пакистану Яспер Вик.
Отмечается, что встреча была подготовлена немецкой разведслужбой BND и согласована с США.
На ней, по данным источников, обсуждались гарантии безопасности для немецких сотрудников гуманитарных организаций в стране и положение афганцев, помогавших бундесверу и федеральной полиции ФРГ в международной операции в Афганистане.
Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» снова атаковали офис миссии ООН в афганском Герате.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.