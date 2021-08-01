Bild: представители ФРГ провели тайную встречу с талибами в Дохе

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Представители правительства Германии провели в субботу, 31 июля, в Дохе тайную встречу с членами радикального движения «Талибан»*.
Bild: представители ФРГ провели тайную встречу с талибами в Дохе
  • Reuters

Об этом сообщает Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Германию на переговорах представлял спецуполномоченный по Афганистану и Пакистану Яспер Вик.

Отмечается, что встреча была подготовлена немецкой разведслужбой BND и согласована с США.

На ней, по данным источников, обсуждались гарантии безопасности для немецких сотрудников гуманитарных организаций в стране и положение афганцев, помогавших бундесверу и федеральной полиции ФРГ в международной операции в Афганистане.

Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» снова атаковали офис миссии ООН в афганском Герате.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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