Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 198 млн

Число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 198 млн, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По данным учреждения, в мире выявлено 197 872 410 случаев заболевания.

Число умерших с коронавирусом, по информации университета, составляет 4 217 383.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.