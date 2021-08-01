Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 198 млн

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Число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 198 млн, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 198 млн
  • © REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

По данным учреждения, в мире выявлено 197 872 410 случаев заболевания.

Число умерших с коронавирусом, по информации университета, составляет 4 217 383.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.

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