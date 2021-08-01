Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 198 млн
Число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 198 млн, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
- © REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
По данным учреждения, в мире выявлено 197 872 410 случаев заболевания.
Число умерших с коронавирусом, по информации университета, составляет 4 217 383.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.
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