Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Греции

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 у берегов Греции. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 26 км на юго-запад от населённого пункта Мандракион. Очаг залегал на глубине 11 км. Ранее сообщалось, что возле побережья американского штата Аляска зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7.