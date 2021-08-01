Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Греции

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 у берегов Греции. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Греции
  • Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 26 км на юго-запад от населённого пункта Мандракион.

Очаг залегал на глубине 11 км.

Ранее сообщалось, что возле побережья американского штата Аляска зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7.

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