Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Греции
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 у берегов Греции. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 26 км на юго-запад от населённого пункта Мандракион.
Очаг залегал на глубине 11 км.
Ранее сообщалось, что возле побережья американского штата Аляска зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7.
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