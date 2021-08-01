США привлекут ряд стран к расследованию инцидента с танкером Mercer Street

Глава Госдепа США Энтони Блинкен в рамках телефонных переговоров с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом обсудил недавний инцидент с нападением на японский танкер Mercer Street в Аравийском море.

Об этом сообщается в заявлении официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

«Они согласились работать с Великобританией, Румынией и другими международными партнёрами для расследования фактов, предоставления поддержки и рассмотрения дальнейших шагов», — сказал он по итогам переговоров политиков.

Ранее стало известно, что принадлежащий японской компании танкер Mercer Street под флагом Либерии подвергся нападению в Аравийском море. Информацию об инциденте, предположительно связанном с пиратством, подтвердило лондонское представительство компании — оператора судна Zodiac Maritime.