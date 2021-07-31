Российские военные примут участие в параде в Мехико

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Военнослужащие батальона почётного караула отдельного Комендантского преображенского полка Западного военного округа (ЗВО) примут участие в военном параде в Мехико, посвящённом Дню независимости Мексики.
Российские военные примут участие в параде в Мехико
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Почётный караул покорит сердца мексиканцев (в Мехико), где состоится военный парад, посвящённый Дню независимости Мексики. В нем примут участие 30 военнослужащих», — говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

Отмечается, что это будет десятый опыт участия военнослужащих из России в мексиканских военных парадах.

День независимости отмечается в Мексике 16 сентября.

Кроме того, военнослужащие Преображенского полка посетят Словению и Южную Осетию.

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