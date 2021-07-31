В Токио обновлён максимум суточных заболеваний коронавирусом

Власти Токио подтвердили за прошедшие сутки 4 058 случаев инфицирования коронавирусом, что стало очередным максимумом с начала пандемии.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в четверг, 29 июля, — 3 865 случаев.

Как сообщает ТАСС, наибольшее число инфицирования подтверждено среди лиц в возрасте от 20 до 30 лет (1 484). На жителей Токио старше 65 лет приходится 106 случаев инфицирования. В тяжелом состоянии находятся 95 человек (днем ранее — 88).

Ранее сообщалось, что на Олимпийских играх в Токио за последние сутки был зафиксирован 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.