США планируют ввести новые санкции в отношении Кубы

Соединённые Штаты скоро введут ещё больше санкций в отношении Кубы, сообщил президент США Джо Байден.

«Их (санкций. — RT) будет больше, пока не будет кардинальных изменений на Кубе, чего я не ожидаю», — приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос, ожидаются ли в ближайшее время новые санкции в отношении Кубы.

Ранее Минфин США ввёл санкции в отношении полиции Кубы и её представителей.

Соединённые Штаты также объявили о введении ограничительных против министра обороны республики Альваро Лопеса Миеру, а также одного из подразделений кубинского МВД.