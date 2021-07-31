США планируют ввести новые санкции в отношении Кубы

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Соединённые Штаты скоро введут ещё больше санкций в отношении Кубы, сообщил президент США Джо Байден.
США планируют ввести новые санкции в отношении Кубы
  • Reuters
  • © Alexandre Meneghini

 «Их (санкций. — RT) будет больше, пока не будет кардинальных изменений на Кубе, чего я не ожидаю», — приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос, ожидаются ли в ближайшее время новые санкции в отношении Кубы.

Ранее Минфин США ввёл санкции в отношении полиции Кубы и её представителей.

Соединённые Штаты также объявили о введении ограничительных  против министра обороны республики Альваро Лопеса Миеру, а также одного из подразделений кубинского МВД.

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