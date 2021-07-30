В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

Всего в мире зафиксировали 196 553 009 случаев коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 623 707 заболевших COVID-19.

Reuters

© Eduardo Munoz

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Отмечается, что число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 4 200 412. Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.