В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Всего в мире зафиксировали 196 553 009 случаев коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 623 707 заболевших COVID-19.
- Reuters
- © Eduardo Munoz
Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 4 200 412.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.
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