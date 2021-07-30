В США прокомментировали атаку на базу ООН в Афганистане

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США призвали наказать ответственных за нападение на базу Организации Объединённых Наций (ООН) в Афганистане.
В США прокомментировали атаку на базу ООН в Афганистане
  • Reuters

«США осуждают атаку на базу ООН в Герате антиправительственными боевиками, в результате которой погиб охранник из местного населения», — цитирует ТАСС заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

Она отметила, что международное право запрещает атаки на гражданское население и служащих правопорядка.

Томас-Гринфилд добавила, что США продолжают призывать к прекращению столкновений в Афганистане.

Ранее ООН в Афганистане осудила нападение на её объект в Герате, в результате которого погиб сотрудник афганской полиции.

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