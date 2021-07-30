В США прокомментировали атаку на базу ООН в Афганистане
- Reuters
«США осуждают атаку на базу ООН в Герате антиправительственными боевиками, в результате которой погиб охранник из местного населения», — цитирует ТАСС заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.
Она отметила, что международное право запрещает атаки на гражданское население и служащих правопорядка.
Томас-Гринфилд добавила, что США продолжают призывать к прекращению столкновений в Афганистане.
Ранее ООН в Афганистане осудила нападение на её объект в Герате, в результате которого погиб сотрудник афганской полиции.