В Румынии за сутки выявили 153 случая коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Отмечается, что всего с начала пандемии COVID-19 в стране выявили 1 083 033 случаев заболевания.
Также за 24 часа в стране от коронавирусной инфекции умерли три человека, в результате чего общее число скончавшихся от COVID-19 в Румынии достигло 34 278.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится в опасной точке пандемии.
Академик РАН Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU рассказал о важности достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.