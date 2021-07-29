В Словакии на акции с участием Папы Римского пустят только вакцинированных

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Глава Минздрава Словакии Владимир Ленгварский заявил, что на мероприятия с участием прибывающего в сентябре в страну Папы Римского Франциска будут допущены лишь полностью вакцинированные от коронавируса.
В Словакии на акции с участием Папы Римского пустят только вакцинированных
  • Reuters

«Мы разрешим участие в этих акциях гораздо большему числу желающих, чем предусмотрено нашими противоэпидемическими мерами, но условием участия будет полная вакцинация от коронавируса. С точки зрения безопасности это единственный реальный способ, чтобы радикально не ограничивать количество участников акций», — приводит РИА Новости слова Ленгварского.

Папа Римский Франциск посетит с визитом Словакию по приглашению президента республики Зузаны Чапутовой, которая побывала в Ватикане в декабре 2020 года.

Понтифик проведёт в Словакии три дня, он посетит столицу страны Братиславу, а также города Шаштин-Страже, Прешов и Кошице, где встретится с верующими.

Ранее Папу Римского выписали из больницы в Риме после проведённой операции.

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