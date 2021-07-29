Турист из России рассказал о пожарах в Турции

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Петербуржец, который во время отдыха в Турции стал свидетелем природных пожаров, рассказал подробности произошедшего.
Турист из России рассказал о пожарах в Турции
  • Reuters

Иван Кукин вместе с супругой находится в 7 км от города Сиде.

В беседе с «Петербургским дневником» он рассказал, что постояльцам отеля, в котором он отдыхает, пришлось провести ночь с закрытыми окнами и выключенными кондиционерами.

«Вчера из окон нашего отеля был виден открытый огонь, но его быстро потушили. Сегодня виден только дым, но гораздо меньше. Мне кажется, что дым уходит за Манавгат, в сторону Аланьи. Вчера вечером очень сильно пахло гарью, поэтому руководство отеля на ночь закрыло все окна и даже выключило кондиционеры. Конечно, люди жаловались на жару, но лично мы спали нормально: из вентиляции дуло очень хорошо. Сегодня гарью пахнет гораздо меньше, оставаться в отеле нас никто не просит», — рассказал Иван Кукин.

Ранее министр лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что 183 человека пострадали из-за лесных пожаров на юге страны.

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