Турист из России рассказал о пожарах в Турции

Петербуржец, который во время отдыха в Турции стал свидетелем природных пожаров, рассказал подробности произошедшего.

Иван Кукин вместе с супругой находится в 7 км от города Сиде.

В беседе с «Петербургским дневником» он рассказал, что постояльцам отеля, в котором он отдыхает, пришлось провести ночь с закрытыми окнами и выключенными кондиционерами.

«Вчера из окон нашего отеля был виден открытый огонь, но его быстро потушили. Сегодня виден только дым, но гораздо меньше. Мне кажется, что дым уходит за Манавгат, в сторону Аланьи. Вчера вечером очень сильно пахло гарью, поэтому руководство отеля на ночь закрыло все окна и даже выключило кондиционеры. Конечно, люди жаловались на жару, но лично мы спали нормально: из вентиляции дуло очень хорошо. Сегодня гарью пахнет гораздо меньше, оставаться в отеле нас никто не просит», — рассказал Иван Кукин.

Ранее министр лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что 183 человека пострадали из-за лесных пожаров на юге страны.