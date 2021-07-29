В Японии зафиксировали антирекорд по суточному числу случаев COVID-19

Короткая ссылка
В Японии зафиксировали 10 110 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что стало суточным антирекордом за всю пандемию в стране.
В Японии зафиксировали антирекорд по суточному числу случаев COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал NTV.

«Впервые в Японии было подтверждено 10 110 новых случаев инфицирования по всей стране», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что число заболеваний коронавирусом в Токио за сутки также достигло рекордного показателя. За 24 часа вирус подтвердился у 3865 человек, сообщили власти.

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU рассказал о важности достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить