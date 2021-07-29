В Японии зафиксировали антирекорд по суточному числу случаев COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает телеканал NTV.
«Впервые в Японии было подтверждено 10 110 новых случаев инфицирования по всей стране», — говорится в заявлении.
【新型コロナ 全国の新規感染者 初の1万人超】— 日テレNEWS (@news24ntv) July 29, 2021
NNNのまとめによりますと、新型コロナの新規感染者が きょう、全国で1万110人確認され（29日午後5時30分現在）、初めて一日の感染者が1万人を超えました。
新規感染者...推移は？▼https://t.co/h0HiZfWwgapic.twitter.com/audYujo5ZG
Ранее сообщалось, что число заболеваний коронавирусом в Токио за сутки также достигло рекордного показателя. За 24 часа вирус подтвердился у 3865 человек, сообщили власти.
Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU рассказал о важности достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.