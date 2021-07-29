В Японии зафиксировали антирекорд по суточному числу случаев COVID-19

В Японии зафиксировали 10 110 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что стало суточным антирекордом за всю пандемию в стране.

Об этом сообщает телеканал NTV.

«Впервые в Японии было подтверждено 10 110 новых случаев инфицирования по всей стране», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что число заболеваний коронавирусом в Токио за сутки также достигло рекордного показателя. За 24 часа вирус подтвердился у 3865 человек, сообщили власти.

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU рассказал о важности достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.