Эрдоган заявил о намерении наладить добычу газа в Чёрном море

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к 2023 году Турция рассчитывает начать полноценную добычу газа в Чёрном море.

«Мы прилагаем огромные усилия, чтобы успеть к 2023 году начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что соответствующее заявление Эрдоган сделал на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на черноморском шельфе в провинции Сакарья.

Глава Турции также добавил, что технические возможности страны в сфере бурения позволили прекратить внешнюю зависимость от выполнения подобных работ.

В октябре 2020 года президент Турции сообщил об обнаружении новых запасов природного газа в Чёрном море.