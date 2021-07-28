Эрдоган заявил о намерении наладить добычу газа в Чёрном море
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«Мы прилагаем огромные усилия, чтобы успеть к 2023 году начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения», — цитирует его ТАСС.
Отмечается, что соответствующее заявление Эрдоган сделал на церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на черноморском шельфе в провинции Сакарья.
Глава Турции также добавил, что технические возможности страны в сфере бурения позволили прекратить внешнюю зависимость от выполнения подобных работ.
В октябре 2020 года президент Турции сообщил об обнаружении новых запасов природного газа в Чёрном море.