В МИД Венгрии подтвердили открытие въезда в страну для вакцинированных россиян

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В пресс-службе МИД Венгрии подтвердили информацию о том, что российские туристы, прошедшие вакцинацию от коронавируса любым из препаратов от COVID-19, смогут свободно въехать в страну.
В МИД Венгрии подтвердили открытие въезда в страну для вакцинированных россиян
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Как подчеркнули в ведомстве РИА Новости, вакцинированным россиянам не надо предоставлять ПЦР-тест или находиться на карантине.

«Нет различий между разными типами вакцин, поэтому граждане России с действующей шенгенской визой и сертификатом о вакцинации могут въезжать в Венгрию без дополнительных ограничений, то есть без ПЦР или карантина», — заявили в МИД Венгрии.

Ранее сообщалось, что Венгрия открывает въезд в страну для вакцинированных россиян с 27 июля.

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