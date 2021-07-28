В МИД Венгрии подтвердили открытие въезда в страну для вакцинированных россиян

В пресс-службе МИД Венгрии подтвердили информацию о том, что российские туристы, прошедшие вакцинацию от коронавируса любым из препаратов от COVID-19, смогут свободно въехать в страну.

Как подчеркнули в ведомстве РИА Новости, вакцинированным россиянам не надо предоставлять ПЦР-тест или находиться на карантине.

«Нет различий между разными типами вакцин, поэтому граждане России с действующей шенгенской визой и сертификатом о вакцинации могут въезжать в Венгрию без дополнительных ограничений, то есть без ПЦР или карантина», — заявили в МИД Венгрии.

Ранее сообщалось, что Венгрия открывает въезд в страну для вакцинированных россиян с 27 июля.