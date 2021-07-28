В Италии одобрили использование вакцины Moderna для подростков

Агентство по лекарствам Италии одобрило использование препарата американской компании Moderna под названием Spikevax для иммунизации подростков в возрасте от 12 до 17 лет от COVID-19.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Научно-техническая комиссия... одобрила показания к применению вакцины Spikevax (Moderna) для возрастной группы от 12 до 17 лет», — говорится в сообщении.

Специалисты итальянского агентства по лекарствам подтвердили эффективность и безопасность применения вакцины для подростков.

23 июля Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило использование вакцины от коронавируса Moderna для детей от 12 до 17 лет. Способ применения препарата будет таким же, как у остальных возрастных категорий.