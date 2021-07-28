В Кремле выразили сожаление из-за приостановки ФРГ «Петербургского диалога»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона глубоко сожалеет в связи с решением Германии приостановить мероприятия в рамках «Петербургского диалога».

«Мы глубоко сожалеем в связи с таким принятым решением», — сказал Песков.

По его словам, это один из немногих открытых каналов диалога между Россией и Германией и в Москве его высоко ценят.

Также представитель Кремля заявил, что Россия остаётся открытой для сотрудничества и взаимодействия.

«Мы надеемся и рассчитываем, что всё-таки у нашего сопредседателя [Виктора] Зубкова будут контакты с германскими коллегами и удастся эти вопросы обговорить», — отметил Песков.

Также он заявил, что всего в диалоге занято около 20 организаций.

«Поэтому, конечно, объявление трёх (НПО нежелательными в России. — RT) вряд ли может де-факто каким-то образом заблокировать работу «Петербургского диалога», — сказал Песков.

Как передаёт РИА Новости, в мае немецкое правление «Петербургского диалога» заявило об отказе от совместного заседания 8—9 июля в Москве в связи с признанием нежелательной деятельности трёх немецких неправительственных организаций в России.

Накануне немецкий координационный комитет заявил, что все двусторонние мероприятия и заседания рабочих групп в рамках «Петербургского диалога» временно приостанавливаются.