Путин и президент Словении договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Словении Борутом Пахором. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин и президент Словении договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы
  • РИА Новости

Отмечается, что стороны «договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы».

В Кремле пояснили: «Условлено, что он будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу июля в привязке к памятным мероприятиям у Русской часовни на перевале Вршич».

«Владимир Путин поблагодарил Борута Пахора и весь словенский народ за усилия по сохранению памяти о наших соотечественниках, погибших в годы Первой и Второй мировых войн, бережный уход за их захоронениями», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних связей и подтвердили «обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, в том числе в контексте предстоящего в 2022 году 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Словенией».

Также в ходе общения затрагивались некоторые аспекты международной и региональной повестки дня в свете председательства Словении в Совете Европейского союза во второй половине этого года.

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