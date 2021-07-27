Террористы в Сирии выпустили ПТУР по армейскому ЗИЛу

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Террористы выпустили противотанковую управляемую ракету (ПТУР) по грузовику сирийской армии в северной части провинции Алеппо, один сирийский военный погиб.
Террористы в Сирии выпустили ПТУР по армейскому ЗИЛу
  • Reuters

Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«На севере провинции Алеппо боевики незаконных вооружённых формирований, действующих на подконтрольной Вооружённым силам Турции территории, произвели пуск противотанковой управляемой ракеты из района населённого пункта Касар по автотранспортному средству ЗИЛ-131 Вооружённых сил САР, двигавшемуся по автотрассе в районе города Телль-Рифъат (севернее города Алеппо)» — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в результате один сирийский военнослужащий погиб, трое получили ранения.

Ранее сообщалось, что террористы совершили 29 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

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