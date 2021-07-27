Число погибших в результате наводнения в Бельгии возросло до 41

Глава бельгийской провинции Валлония Элио ди Рупо сообщил, что число погибших в результате наводнений, произошедших 14 и 15 июля в южных районах Бельгии, выросло до 41.

Reuters

Об этом сообщило SudInfo. Два человека числятся пропавшими без вести. По данным местных властей, 202 муниципалитетам будет оказана помощь из-за последствий стихии. Ранее сообщалось о 31 погибшем.