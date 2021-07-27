Число погибших в результате наводнения в Бельгии возросло до 41

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Глава бельгийской провинции Валлония Элио ди Рупо сообщил, что число погибших в результате наводнений, произошедших 14 и 15 июля в южных районах Бельгии, выросло до 41.
Число погибших в результате наводнения в Бельгии возросло до 41
  • Reuters

Об этом сообщило SudInfo.

Два человека числятся пропавшими без вести. 

По данным местных властей, 202 муниципалитетам будет оказана помощь из-за последствий стихии. 

Ранее сообщалось о 31 погибшем.

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