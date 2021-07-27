Во Франции прокомментировали нападение на посольство Кубы в Париже

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Представитель МИД Франции заявил, что по факту нападения на посольство Кубы в Париже начато судебное расследование.
Во Франции прокомментировали нападение на посольство Кубы в Париже
  • Reuters

«Франция осуждает нападение на посольство Республики Куба в Париже, произошедшее в ночь с понедельника, 26 июля, на вторник, 27 июля. Судебное расследование начато для установления виновных в совершении этого деяния», — цитирует его РИА Новости.

Представитель ведомства добавил, что в связи с произошедшим меры безопасности у посольства были усилены.

Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил нападение на посольство страны в Париже и обвинил США в поощрении насилия.

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