В ЕС от COVID-19 привиты хотя бы одной дозой вакцины 70% взрослых

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС от коронавирусной инфекции COVID-19 привиты хотя бы одной дозой вакцины 70% взрослых.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ЕК.

«Наша цель состояла в том, чтобы защитить 70% взрослого населения Европейского союза с помощью хотя бы одной вакцинации в июле. Сегодня мы достигли этой цели», — заявила она.

Вместе с этим уточняется, что 57% взрослых в ЕС получили обе дозы вакцины от COVID-19.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило использование вакцины от коронавируса Moderna для детей от 12 до 17 лет.