Папа Римский назвал голод нарушением прав человека

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Папа Римский Франциск заявил, что голод является нарушением прав человека.
Папа Римский назвал голод нарушением прав человека
  • Reuters

Об этом он сказал в обращении, направленном участникам встречи в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Мы производим достаточно пищи, чтобы прокормить всех, и при этом многим не хватает куска хлеба. И это настоящий позор, преступление понарушению основополагающих прав человека», — приводит ТАСС слова понтифика.

Он отметил, что «для обеспечения основополагающих прав человека необходимо достичь цели «Нулевого голода».

Ранее сообщалось, что Папу Римского выписали из больницы в Риме после проведённой операции.

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