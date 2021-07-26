Президент Вьетнама принёс присягу на верность родине, партии и народу

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Новоизбранный президент Вьетнама Нгуен Суан Фук принёс присягу на верность родине, правящей Коммунистической партии и вьетнамскому народу.

Об этом сообщает ТАСС.

Торжественная церемония состоялась сразу же после оглашения результатов голосования Национального собрания.

«...Я, президент Социалистической Республики Вьетнам, клянусь быть всецело верным Родине, народу, Конституции Социалистической Республики Вьетнам и приложить все усилия для успешного выполнения задач, порученных партией, государством и народом», — сказал Нгуен Суан Фук.

До того как стать президентом, политик занимал пост премьер-министра республики. Таким образом, он стал первым в истории современного Вьетнама лидером, который возглавлял правительство до избрания главой государства.

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