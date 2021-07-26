Самолёт перевернулся на крышу во время посадки в Северной Каролине
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальные лица.
Инцидент произошёл в 13:30 по местному времени. Пилот и пассажир самолёта не пострадали. О случившемся доложили в федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
В июне летевший в Запорожье самолёт авиакомпании Wizz Air из-за неисправного шасси совершил экстренную посадку в польском аэропорту Катовице-Пыжовице. На борту самолёта находились 153 пассажира. Ни экипаж, ни пассажиры не пострадали.