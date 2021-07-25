Адмирал США описал сценарий «кошмарной» войны в 2034 году

Отставной адмирал США Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман в книге «2034: Роман о грядущей мировой войне» поразмышляли, какой могла бы быть эта война.

Отрывки из книги приводит издание National Interest.

Авторы предполагают, что столкновение США и Китая в Южно-Китайском море в 2034 году может привести к «мировому пожару».

Отмечается, что в основном в конфликте будут воевать дроны и автономная беспилотная военная техника.

При этом военные действия будут сопровождаться масштабными хакерскими атаками на системы противника.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и Китай не заинтересованы в военном противостоянии.