Адмирал США описал сценарий «кошмарной» войны в 2034 году

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Отставной адмирал США Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман в книге «2034: Роман о грядущей мировой войне» поразмышляли, какой могла бы быть эта война.

Отрывки из книги приводит издание National Interest.

Авторы предполагают, что столкновение США и Китая в Южно-Китайском море в 2034 году может привести к «мировому пожару».

Отмечается, что в основном в конфликте будут воевать дроны и автономная беспилотная военная техника.

При этом военные действия будут сопровождаться масштабными хакерскими атаками на системы противника.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и Китай не заинтересованы в военном противостоянии.

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