В Индии за сутки выявили более 39 тысяч случаев коронавируса
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Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии.
За сутки в стране от коронавируса умерли 535 человек, всего в Индии скончались более 420 тыс. пациентов с подтверждённым COVID-19.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина «Спутник V» будет эффективна и против индийской мутации коронавируса.
В мае врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков в беседе с Nation News дал советы по защите лёгких во время пандемии.