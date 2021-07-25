В Индии за сутки выявили более 39 тысяч случаев коронавируса

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В Индии за сутки выявили 39 742 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных пациентов с COVID-19 в стране превысило 31,3 млн.
В Индии за сутки выявили более 39 тысяч случаев коронавируса
  • © Reuters

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии.

За сутки в стране от коронавируса умерли 535 человек, всего в Индии скончались более 420 тыс. пациентов с подтверждённым COVID-19.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина «Спутник V» будет эффективна и против индийской мутации коронавируса.

В мае врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков в беседе с Nation News дал советы по защите лёгких во время пандемии.

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