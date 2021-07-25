Трамп высмеял версию о взломе компьютера сына Байдена русскими

Экс-президент США Дональд Трамп высмеял версию о взломе компьютера сына действующего американского лидера Джо Байдена Хантера российскими спецслужбами.

Об этом сообщает РИА Новости.

«(Хантер Байден. — RT) сказал, что это была Россия… Это всегда Россия. Вы не заметили, что это ни в коем случае не Китай, потому что они богатеют от Китая, не от России: это всегда Россия, Россия, это сделала опять Россия! Возмутительно», — сказал Трамп.

Данные с ноутбука Хантера Байдена просочились в сеть после того, как он оставил его в ремонте и не забрал. Пресса опубликовала содержащиеся в ноутбуке сведения, в числе которых — фотографии сына президента США с проститутками и прочие компрометирующие данные.

Оппоненты экс-президента США ранее обвиняли его в «сговоре с Россией», однако соответствующих доказательств этого тезиса никто привести не смог.

Президент России Владимир Путин ранее назвал экс-лидера США Дональда Трампа незаурядным политиком.