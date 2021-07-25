Трамп высмеял версию о взломе компьютера сына Байдена русскими

Короткая ссылка
Экс-президент США Дональд Трамп высмеял версию о взломе компьютера сына действующего американского лидера Джо Байдена Хантера российскими спецслужбами.

Об этом сообщает РИА Новости.

«(Хантер Байден. — RT) сказал, что это была Россия… Это всегда Россия. Вы не заметили, что это ни в коем случае не Китай, потому что они богатеют от Китая, не от России: это всегда Россия, Россия, это сделала опять Россия! Возмутительно», — сказал Трамп.

Данные с ноутбука Хантера Байдена просочились в сеть после того, как он оставил его в ремонте и не забрал. Пресса опубликовала содержащиеся в ноутбуке сведения, в числе которых — фотографии сына президента США с проститутками и прочие компрометирующие данные.

Оппоненты экс-президента США ранее обвиняли его в «сговоре с Россией», однако соответствующих доказательств этого тезиса никто привести не смог. 

Президент России Владимир Путин ранее назвал экс-лидера США Дональда Трампа незаурядным политиком

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить