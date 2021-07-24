В ЮАР метеорологи зафиксировали рекордно низкие температуры

Метеослужба ЮАР заявила о регистрации в ряде городов страны рекордно низких температур воздуха.

Об этом пишет РИА Новости.

По данным метеослужбы, всего в разных городах установлено 19 новых температурных рекордов.

Так, например, температура в Йоханнесбурге опустилась до -7 °С, тогда как предыдущий рекорд, -6,3 °С, был установлен 19 июля 1995 года.

Ниже всего столбик термометра опустился в городе Кимберли — до -9,9 °С. Предыдущий рекорд был -8,1 °С, его зафиксировали в июле 2000 года.

Уточняется, что в некоторых частях страны выпал снег.

Ранее заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов в разговоре с телеканалом «360» спрогнозировал рост числа наводнений в мире.