В ЮАР метеорологи зафиксировали рекордно низкие температуры

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Метеослужба ЮАР заявила о регистрации в ряде городов страны рекордно низких температур воздуха.
В ЮАР метеорологи зафиксировали рекордно низкие температуры
  • Pixabay

Об этом пишет РИА Новости.

По данным метеослужбы, всего в разных городах установлено 19 новых температурных рекордов.

Так, например, температура в Йоханнесбурге опустилась до -7 °С, тогда как предыдущий рекорд, -6,3 °С, был установлен 19 июля 1995 года.

Ниже всего столбик термометра опустился в городе Кимберли — до -9,9 °С. Предыдущий рекорд был -8,1 °С, его зафиксировали в июле 2000 года.

Уточняется, что в некоторых частях страны выпал снег. 

Ранее заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов в разговоре с телеканалом «360» спрогнозировал рост числа наводнений в мире.

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