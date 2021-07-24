На Филиппинах эвакуировали 13 тысяч человек из-за повышения уровня воды в реке

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В Национальном совете по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий Филиппин сообщили об эвакуации 13,2 тыс. человек из-за повышения уровня воды в реке Марикина.
На Филиппинах эвакуировали 13 тысяч человек из-за повышения уровня воды в реке

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    Отмечается, что повышение уровня воды произошло из-за сильных дождей.

    По данным представителя службы Марка Кешина Тимбала, эвакуировано около 13 225 человек, которым требовалось убежище. Люди из низкорасположенных населённых пунктов, подверженных наводнениям, размещены в 28 центрах города Марикина.

    Отмечается, что местные власти следят за ситуацией и готовы, если это будет необходимо, расширить масштабы эвакуации.

    Ранее сообщалось, что в Индии по меньшей мере 129 человек погибли в результате наводнений и оползней

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