Байден проведёт переговоры с премьером Ирака 26 июля

Американский лидер Джо Байден в понедельник, 26 июля, проведёт в Вашингтоне переговоры с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми.

«В понедельник президент Байден встретится в Белом доме с премьер-министром Ирака», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Она отметила, что стороны намерены обсудить широкий спектр вопросов двухсторонней повестки: образование, экономику, климатические изменения, безопасность.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администраций двух стран сообщила, что официальные лица из Соединённых Штатов и Ирака работают над заявлением, в котором стороны призовут к выводу американских военнослужащих из ближневосточной страны до конца 2021 года.