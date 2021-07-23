Глава ЦРУ заявил о причастности России к отравлению дипломатов США
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«Может быть, так (Россия ответственна. — RT). Но ... я не могу предполагать, пока мы не сможем прийти к более определённым выводам о том, кто это мог быть», — цитирует РИА Новости заявление Бернса.
По его мнению, хотя доподлинно неизвестно о причинах ухудшения состояния американских дипломатов, в ЦРУ серьёзно относятся к этим инцидентам.
«Мы полны решимости разобраться в этом», — резюмировал Бернс.
Ранее доцент кафедры общей физики и волновых процессов физического факультета МГУ Николай Брандт рассказал «360», что, теоретически, применение ультразвукового оружия может привести у ухудшению самочувствия.
В 2017 году сообщалось о таинственных «акустических атаках» в Гаване, которые якобы вызвали серьёзные проблемы со здоровьем у ряда американских дипломатов.