Глава ЦРУ заявил о причастности России к отравлению дипломатов США

Директор ЦРУ Уильям Бернс допустил, что Россия может быть ответственна за «гаванский синдром» (необъяснимые эпизоды ухудшения состояния) американских дипломатов, но доказательств не предоставил.

«Может быть, так (Россия ответственна. — RT). Но ... я не могу предполагать, пока мы не сможем прийти к более определённым выводам о том, кто это мог быть», — цитирует РИА Новости заявление Бернса.

По его мнению, хотя доподлинно неизвестно о причинах ухудшения состояния американских дипломатов, в ЦРУ серьёзно относятся к этим инцидентам.

«Мы полны решимости разобраться в этом», — резюмировал Бернс.

Ранее доцент кафедры общей физики и волновых процессов физического факультета МГУ Николай Брандт рассказал «360», что, теоретически, применение ультразвукового оружия может привести у ухудшению самочувствия.

В 2017 году сообщалось о таинственных «акустических атаках» в Гаване, которые якобы вызвали серьёзные проблемы со здоровьем у ряда американских дипломатов.