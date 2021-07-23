Глава ЦРУ заявил о причастности России к отравлению дипломатов США

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Директор ЦРУ Уильям Бернс допустил, что Россия может быть ответственна за «гаванский синдром» (необъяснимые эпизоды ухудшения состояния) американских дипломатов, но доказательств не предоставил.
Глава ЦРУ заявил о причастности России к отравлению дипломатов США
  • AFP
  • © POOL / GETTY IMAGES

«Может быть, так (Россия ответственна. — RT). Но ... я не могу предполагать, пока мы не сможем прийти к более определённым выводам о том, кто это мог быть», — цитирует РИА Новости заявление Бернса.

По его мнению, хотя доподлинно неизвестно о причинах ухудшения состояния американских дипломатов, в ЦРУ серьёзно относятся к этим инцидентам.

«Мы полны решимости разобраться в этом», — резюмировал Бернс.

Ранее доцент кафедры общей физики и волновых процессов физического факультета МГУ Николай Брандт рассказал «360», что, теоретически, применение ультразвукового оружия может привести у ухудшению самочувствия.

В 2017 году сообщалось о таинственных «акустических атаках» в Гаване, которые якобы вызвали серьёзные проблемы со здоровьем у ряда американских дипломатов.

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