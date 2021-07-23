МИД Кубы отверг санкции США и заявил об их давлении на Европу

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Глава кубинского МИД Бруно Родригес Парилья отверг новые санкции США в отношении армии и МВД Кубы.
МИД Кубы отверг санкции США и заявил об их давлении на Европу
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«Я осуждаю, что Госдеп США оказывает оскорбительное и унизительное давление на европейские страны, в частности на шесть стран Восточной Европы и восемь стран Латинской Америки», — написал министр в своём Twitter-аккаунте.

Он также подчеркнул, что отвергает безосновательные санкции правительства США против генерала Альваро Лопеса Миеры и Специальной национальной бригады.

«Глобальный закон Магнитского должно применять к ним самим за ежедневные репрессии и жестокость полиции», — добавил Родригес.

Ранее США объявили о новых санкциях против Кубы. Ограничительные меры распространяются на министра обороны республики Альваро Лопеса Миеру, а также на одно из подразделений кубинского МВД.

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