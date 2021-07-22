ЦПВС: сирийские «Буки» сбили запущенные израильскими истребителями ракеты

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Сирийские комплексы ПВО «Бук-М2Э» сбили четыре ракеты, запущенные истребителями F-16 ВВС Израиля по объектам в провинции Хомс. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
ЦПВС: сирийские «Буки» сбили запущенные израильскими истребителями ракеты
  • Reuters

«22 июля в период с 01:11 до 01:19 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам в провинции Хомс. Все четыре ракеты были уничтожены дежурными силами сирийских средств ПВО комплексами российского производства «Бук-М2Э», — сообщил он.

В ночь на четверг сирийское агентство SANA сообщило, что сирийские средства ПВО отражают воздушную атаку.

Как уточнялось, атака была нацелена на район Эль-Кусайр.

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