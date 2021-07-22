В Италии рассказали о ситуации с въездом россиян в страну

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Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца рассказал, что въезд россиян в страну разрешён по ряду причин с соблюдением карантина.
В Италии рассказали о ситуации с въездом россиян в страну
  • Reuters

«Вопрос о туристическом въезде рассматривается. Но по целому ряду причин из России можно въезжать, соблюдая карантин. И можно будет значительно облегчить въезд, если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрит вакцину, которую используют большинство россиян», — приводит ТАСС его слова.

По словам министра, на данный момент россияне не могут пересекать границу Италии по туристической визе.

Ранее правительство Италии продлило режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса до конца 2021 года.

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